Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von Glencore zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Glencore-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 3,45 GBP.

Die Glencore-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,45 GBP an der Tafel. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,46 GBP an. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,43 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,43 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.034.626 Glencore-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,32 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 68,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,149 USD je Glencore-Aktie.

