Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verliert am Nachmittag

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,44 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,94 EUR -0,03 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 3,44 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 3,41 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,43 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.300.762 Stück gehandelt.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,19 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,85 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 40,35 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,149 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

