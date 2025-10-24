Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verliert am Nachmittag
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,44 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 3,44 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 3,41 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,43 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.300.762 Stück gehandelt.
Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,19 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,85 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 40,35 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,71 GBP.
Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.
Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,149 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte - Aktie legt zu
Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.07.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|22.02.2024
|Glencore Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2020
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen