Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagvormittag kaum bewegt

Glencore im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Glencore-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 2,94 GBP.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Glencore-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 2,94 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 2,96 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 2,93 GBP. Bei 2,95 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 1.666.585 Glencore-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 49,10 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,103 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,70 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,137 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren gekostet

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr bedeutet

Glencore-Aktie steigt: Glencore hat Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen