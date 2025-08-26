Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 2,96 GBP.

Das Papier von Glencore konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 2,96 GBP. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 2,96 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,95 GBP. Zuletzt wurden via London 1.072.146 Glencore-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 48,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 30,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,103 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,70 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 24.02.2027 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,137 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.net

