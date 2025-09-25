GNW-News: Fitell Corporation führt Solana (SOL) Digital Asset Treasury mit einer Finanzierungsfazilität in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ein, wobei der Sc...
- Beabsichtigt, der größte börsennotierte Inhaber von SOL mit Sitz in Australien
zu werden -
- Ernennt die Berater David Swaney und Cailen Sullivan, um die Strategie für
digitale Vermögenswerte und die Ertragsgenerierung durch aktiv verwaltete DeFi-
und strukturierte Produktstrategien zu leiten -
Taren Point, Australien, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fitell
Corporation (NASDAQ: FTEL) (?Fitell" oder das?Unternehmen"), ein globaler
Anbieter von Fitnessgeräten und Gesundheitslösungen, hat heute bekanntgegeben,
dass sie sich eine Finanzierungsfazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen US-
Dollar gesichert hat, um die Einführung ihrer Solana-Treasury-Strategie zu
unterstützen. Damit entsteht die erste Solana-basierte digitale Asset-Treasury
in Australien.
Wichtigste Highlights
* DeFi- und Rendite-Roadmap: Entwickelt, um überdurchschnittliche Renditen zu
erzielen, indem SOL-Vermögenswerte in einer diversifizierten Reihe von On-
Chain-DeFi- und Derivatestrategien eingesetzt werden. Dazu gehören
strukturierte Produkte wie Optionen, Snowballs, On-Chain-
Liquiditätsbereitstellung und andere hochliquide Strategien mit
kontrolliertem Abwärtsrisiko. Jeder Ansatz bietet unterschiedliche Renditen,
Alpha-Generierung und Dauer. Die erzielten Erträge werden in die
Finanzreserve reinvestiert, wodurch sich die Geschwindigkeit der SOL-
Akkumulation erhöht, der SOL-Wert pro Aktie steigt und die Ausrichtung auf
die Solana-Community gestärkt wird.
* Doppelte Notierung in Australien: Fitell hat Schritte zur doppelten
Notierung an der australischen Wertpapierbörse (ASX) eingeleitet, um
regionalen Anlegern einen breiteren Zugang zu SOL zu ermöglichen und die
Bekanntheit des Unternehmens zu steigern.
* Umfirmierung: Nach der ersten Einführung der Sola-Treasury plant das
Unternehmen eine Umfirmierung in?Sola Australia Corporation".
* Sicherheit: Die anfänglichen SOL-Vermögenswerte werden bei der BitGo Trust
Company, Inc. in den USA verwahrt und über eine Infrastruktur auf
institutionellem Niveau gestaked.
Berater für digitale Vermögensverwaltung
Fitell hat David Swaney und Cailen Sullivan zu Beratern ernannt, die die Roadmap
des Unternehmens für digitale Vermögenswerte leiten werden. Ihr Auftrag
konzentriert sich auf die Entwicklung von Strategien zur Optimierung der
Treasury-Performance durch dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi),
Risikomanagement-Frameworks und Renditeinnovationen, die über traditionelle
Staking-Modelle hinausgehen.
* David Swaney ist seit 2017 im Bereich digitale Vermögenswerte tätig und
konzentriert sich auf die institutionelle Einführung von On-Chain-
Finanzierungen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Consulting
umfasst die Bereiche Treasury-Design, strukturierte Renditestrategien und
Marktinfrastruktur.
* Cailen Sullivan ist seit über einem Jahrzehnt im Bereich digitale
Vermögenswerte tätig und war 2013 einer der ersten Mitarbeiter bei Coinbase.
In letzter Zeit konzentriert er sich hauptsächlich auf Investitionen und die
Unterstützung von Projekten im gesamten Solana-Ökosystem und ist
Mitbegründer von Adrena, einer der führenden DEXs für Perpetuals auf Solana,
gemessen am Handelsvolumen.
?Wir sind der Ansicht, dass digitale Vermögensverwaltungen den Grundstein für
digitale Vermögens-ETFs legen", so David Swaney. Die Fähigkeit, über das Staking
hinaus Erträge aus Vermögenswerten zu generieren, wird das entscheidende
Unterscheidungsmerkmal sein, und wir beabsichtigen, bei diesen Bemühungen eine
führende Rolle zu übernehmen.
?Unsere Strategie konzentriert sich nicht nur auf Sola selbst, sondern auch auf
das umfassendere Ökosystem der darauf aufbauenden Anwendungen. Durch den Einsatz
von mehr Vermögenswerten in der Blockchain streben wir überdurchschnittliche
Renditen an, um neue Maßstäbe für die Performance im Bereich der Verwaltung
digitaler Vermögenswerte zu setzen und gleichzeitig das Wachstum von DeFi-
Anwendungen auf Solana zu unterstützen", so Cailen Sullivan.
Beide Berater äußerten sich wie folgt:
?Als Berater freuen wir uns, dies als das innovativste Solana-konforme Treasury
auf dem Markt zu positionieren. Obwohl die Größe unter den Wettbewerbern
variiert, liegt unser Fokus auf der Wertschöpfung durch Kapitalkonzentration im
Solana-Ökosystem. Durch die Einbindung von Vermögenswerten in die Blockchain und
die Integration in native Projekte sind wir überzeugt, dass wir unseren
Aktionären einen Mehrwert bieten und gleichzeitig das Ökosystem weiterentwickeln
können. Unser Ziel ist es, zu demonstrieren, dass Strategie und Ausrichtung mit
Größe konkurrieren können und einen Maßstab für Solana-native Treasuries
setzen."
Sam Lu, Chief Executive Officer der Fitell Corporation, äußerte sich wie folgt:
?Mit der Einführung unserer Solana-Digital Asset Treasury positioniert sich
Fitell an der Spitze der Solana-Einführung in Australien und im asiatisch-
pazifischen Raum. Unser Bestreben, der größte börsennotierte Solana-Inhaber der
Region zu werden, unterstreicht unsere Überzeugung vom langfristigen Potenzial
des Netzwerks. Mit der Expertise von David Swaney und Cailen Sullivan freuen wir
uns darauf, einen Fahrplan umzusetzen, der Innovation, Ertragsgenerierung und
diszipliniertes Risikomanagement vereint."
Das Unternehmen wird heute um 16:00 Uhr weitere Informationen zu seiner
digitalen Vermögensverwaltung bekannt geben. ET am 23. September 2025 während
einer Live-Session, die auf @MarioNawfal (https://x.com/MarioNawfal) oder
@RoundtableSpace (https://x.com/RoundtableSpace) veranstaltet wird.
Zur Unterstützung der ersten SOL-Akquisitionen hat das Unternehmen mit einem in
den USA ansässigen institutionellen Investor eine Wandelanleihe in Höhe von bis
zu 100 Millionen US-Dollar vereinbart, von denen 10 Millionen US-Dollar aus dem
ersten Abschluss sofort für den Kauf von SOL verwendet werden.
Rodman & Renshaw fungierte als exklusiver Platzierungsagent für die
Finanzierung.
Die vorstehende Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
unterliegt in ihrer Gesamtheit dem vollständigen Wortlaut des Berichts des
Unternehmens für ausländische private Emittenten auf Formular 6-K, der am 23.
September 2025 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird.
Über die Fitell Corporation
Die Fitell Corporation ist über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft GD
Wellness Pty Ltd (?GD") ein Online-Händler für Fitnessgeräte, die sowohl unter
ihren eigenen Marken als auch unter anderen Markennamen in Australien vertrieben
werden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Ökosystem zu
schaffen, das unseren Kunden ein umfassendes Fitness- und Wellnesserlebnis auf
technologischer Basis bietet. GD hat im Laufe der Jahre über 100.000 Kunden
bedient, wobei ein großer Teil des Umsatzes auf Stammkunden zurückzuführen ist.
Das Markenportfolio des Unternehmens lässt sich in drei Eigenmarken unter der
Marke Gym Direct einteilen: Muscle Motion, Rapid Motion und FleetX, mit über
2.000 Lagerhaltungseinheiten (SKUs). Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des Unternehmens unter www.fitellcorp.com (http://www.fitellcorp.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden gemäß den?Safe Harbor"-Bestimmungen
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995
getroffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen
Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten,
einschließlich Markt- und anderer Bedingungen, und basieren auf den aktuellen
Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse,
von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Finanzlage, seine
Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf
beeinflussen könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand
von Wörtern oder Ausdrücken wie?können",?werden",?könnten",?erwarten",
?voraussehen",?anstreben",?schätzen",?beabsichtigen",?planen",?glauben",
?ist/sind wahrscheinlich",?vorschlagen",?potenziell",?fortsetzen" oder
ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um
spätere Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen
widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das
Unternehmen davon überzeugt ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren,
dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist
Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, weitere
Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse des
Unternehmens auswirken könnten. Diese sind in der Registrierungserklärung des
Unternehmens und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Chief Financial Officer
Edwin Tam
edwin@gymdirect.com.au (mailto:edwin@gymdirect.com.au)
Anlegerbeziehungen
ir@fitellcorp.com (mailto:ir@fitellcorp.com)
