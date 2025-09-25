GNW-News: Fitell Corporation führt Solana (SOL) Digital Asset Treasury mit einer Finanzierungsfazilität in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ein, wobei der Sc...

Werte in diesem Artikel

^- Beabsichtigt, der größte börsennotierte Inhaber von SOL mit Sitz in Australien

zu werden -

Wer­bung Wer­bung

- Ernennt die Berater David Swaney und Cailen Sullivan, um die Strategie für

digitale Vermögenswerte und die Ertragsgenerierung durch aktiv verwaltete DeFi-

und strukturierte Produktstrategien zu leiten -

Taren Point, Australien, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fitell

Corporation (NASDAQ: FTEL) (?Fitell" oder das?Unternehmen"), ein globaler

Anbieter von Fitnessgeräten und Gesundheitslösungen, hat heute bekanntgegeben,

Wer­bung Wer­bung

dass sie sich eine Finanzierungsfazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen US-

Dollar gesichert hat, um die Einführung ihrer Solana-Treasury-Strategie zu

unterstützen. Damit entsteht die erste Solana-basierte digitale Asset-Treasury

in Australien.

Wichtigste Highlights

* DeFi- und Rendite-Roadmap: Entwickelt, um überdurchschnittliche Renditen zu

Wer­bung Wer­bung

erzielen, indem SOL-Vermögenswerte in einer diversifizierten Reihe von On-

Chain-DeFi- und Derivatestrategien eingesetzt werden. Dazu gehören

strukturierte Produkte wie Optionen, Snowballs, On-Chain-

Liquiditätsbereitstellung und andere hochliquide Strategien mit

kontrolliertem Abwärtsrisiko. Jeder Ansatz bietet unterschiedliche Renditen,

Alpha-Generierung und Dauer. Die erzielten Erträge werden in die

Finanzreserve reinvestiert, wodurch sich die Geschwindigkeit der SOL-

Akkumulation erhöht, der SOL-Wert pro Aktie steigt und die Ausrichtung auf

die Solana-Community gestärkt wird.

* Doppelte Notierung in Australien: Fitell hat Schritte zur doppelten

Notierung an der australischen Wertpapierbörse (ASX) eingeleitet, um

regionalen Anlegern einen breiteren Zugang zu SOL zu ermöglichen und die

Bekanntheit des Unternehmens zu steigern.

* Umfirmierung: Nach der ersten Einführung der Sola-Treasury plant das

Unternehmen eine Umfirmierung in?Sola Australia Corporation".

* Sicherheit: Die anfänglichen SOL-Vermögenswerte werden bei der BitGo Trust

Company, Inc. in den USA verwahrt und über eine Infrastruktur auf

institutionellem Niveau gestaked.

Berater für digitale Vermögensverwaltung

Fitell hat David Swaney und Cailen Sullivan zu Beratern ernannt, die die Roadmap

des Unternehmens für digitale Vermögenswerte leiten werden. Ihr Auftrag

konzentriert sich auf die Entwicklung von Strategien zur Optimierung der

Treasury-Performance durch dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi),

Risikomanagement-Frameworks und Renditeinnovationen, die über traditionelle

Staking-Modelle hinausgehen.

* David Swaney ist seit 2017 im Bereich digitale Vermögenswerte tätig und

konzentriert sich auf die institutionelle Einführung von On-Chain-

Finanzierungen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Consulting

umfasst die Bereiche Treasury-Design, strukturierte Renditestrategien und

Marktinfrastruktur.

* Cailen Sullivan ist seit über einem Jahrzehnt im Bereich digitale

Vermögenswerte tätig und war 2013 einer der ersten Mitarbeiter bei Coinbase.

In letzter Zeit konzentriert er sich hauptsächlich auf Investitionen und die

Unterstützung von Projekten im gesamten Solana-Ökosystem und ist

Mitbegründer von Adrena, einer der führenden DEXs für Perpetuals auf Solana,

gemessen am Handelsvolumen.

?Wir sind der Ansicht, dass digitale Vermögensverwaltungen den Grundstein für

digitale Vermögens-ETFs legen", so David Swaney. Die Fähigkeit, über das Staking

hinaus Erträge aus Vermögenswerten zu generieren, wird das entscheidende

Unterscheidungsmerkmal sein, und wir beabsichtigen, bei diesen Bemühungen eine

führende Rolle zu übernehmen.

?Unsere Strategie konzentriert sich nicht nur auf Sola selbst, sondern auch auf

das umfassendere Ökosystem der darauf aufbauenden Anwendungen. Durch den Einsatz

von mehr Vermögenswerten in der Blockchain streben wir überdurchschnittliche

Renditen an, um neue Maßstäbe für die Performance im Bereich der Verwaltung

digitaler Vermögenswerte zu setzen und gleichzeitig das Wachstum von DeFi-

Anwendungen auf Solana zu unterstützen", so Cailen Sullivan.

Beide Berater äußerten sich wie folgt:

?Als Berater freuen wir uns, dies als das innovativste Solana-konforme Treasury

auf dem Markt zu positionieren. Obwohl die Größe unter den Wettbewerbern

variiert, liegt unser Fokus auf der Wertschöpfung durch Kapitalkonzentration im

Solana-Ökosystem. Durch die Einbindung von Vermögenswerten in die Blockchain und

die Integration in native Projekte sind wir überzeugt, dass wir unseren

Aktionären einen Mehrwert bieten und gleichzeitig das Ökosystem weiterentwickeln

können. Unser Ziel ist es, zu demonstrieren, dass Strategie und Ausrichtung mit

Größe konkurrieren können und einen Maßstab für Solana-native Treasuries

setzen."

Sam Lu, Chief Executive Officer der Fitell Corporation, äußerte sich wie folgt:

?Mit der Einführung unserer Solana-Digital Asset Treasury positioniert sich

Fitell an der Spitze der Solana-Einführung in Australien und im asiatisch-

pazifischen Raum. Unser Bestreben, der größte börsennotierte Solana-Inhaber der

Region zu werden, unterstreicht unsere Überzeugung vom langfristigen Potenzial

des Netzwerks. Mit der Expertise von David Swaney und Cailen Sullivan freuen wir

uns darauf, einen Fahrplan umzusetzen, der Innovation, Ertragsgenerierung und

diszipliniertes Risikomanagement vereint."

Das Unternehmen wird heute um 16:00 Uhr weitere Informationen zu seiner

digitalen Vermögensverwaltung bekannt geben. ET am 23. September 2025 während

einer Live-Session, die auf @MarioNawfal (https://x.com/MarioNawfal) oder

@RoundtableSpace (https://x.com/RoundtableSpace) veranstaltet wird.

Zur Unterstützung der ersten SOL-Akquisitionen hat das Unternehmen mit einem in

den USA ansässigen institutionellen Investor eine Wandelanleihe in Höhe von bis

zu 100 Millionen US-Dollar vereinbart, von denen 10 Millionen US-Dollar aus dem

ersten Abschluss sofort für den Kauf von SOL verwendet werden.

Rodman & Renshaw fungierte als exklusiver Platzierungsagent für die

Finanzierung.

Die vorstehende Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und

unterliegt in ihrer Gesamtheit dem vollständigen Wortlaut des Berichts des

Unternehmens für ausländische private Emittenten auf Formular 6-K, der am 23.

September 2025 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird.

Über die Fitell Corporation

Die Fitell Corporation ist über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft GD

Wellness Pty Ltd (?GD") ein Online-Händler für Fitnessgeräte, die sowohl unter

ihren eigenen Marken als auch unter anderen Markennamen in Australien vertrieben

werden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Ökosystem zu

schaffen, das unseren Kunden ein umfassendes Fitness- und Wellnesserlebnis auf

technologischer Basis bietet. GD hat im Laufe der Jahre über 100.000 Kunden

bedient, wobei ein großer Teil des Umsatzes auf Stammkunden zurückzuführen ist.

Das Markenportfolio des Unternehmens lässt sich in drei Eigenmarken unter der

Marke Gym Direct einteilen: Muscle Motion, Rapid Motion und FleetX, mit über

2.000 Lagerhaltungseinheiten (SKUs). Weitere Informationen finden Sie auf der

Website des Unternehmens unter www.fitellcorp.com (http://www.fitellcorp.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden gemäß den?Safe Harbor"-Bestimmungen

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995

getroffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen

Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten,

einschließlich Markt- und anderer Bedingungen, und basieren auf den aktuellen

Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse,

von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Finanzlage, seine

Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf

beeinflussen könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand

von Wörtern oder Ausdrücken wie?können",?werden",?könnten",?erwarten",

?voraussehen",?anstreben",?schätzen",?beabsichtigen",?planen",?glauben",

?ist/sind wahrscheinlich",?vorschlagen",?potenziell",?fortsetzen" oder

ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um

spätere Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen

widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das

Unternehmen davon überzeugt ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren,

dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist

Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, weitere

Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse des

Unternehmens auswirken könnten. Diese sind in der Registrierungserklärung des

Unternehmens und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Chief Financial Officer

Edwin Tam

edwin@gymdirect.com.au (mailto:edwin@gymdirect.com.au)

Anlegerbeziehungen

ir@fitellcorp.com (mailto:ir@fitellcorp.com)

Â°