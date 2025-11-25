GNW-News: Royalton Hotels & Resorts stellt umfassenden Plan zur Förderung des Wiederaufbaus in Jamaika vor
^ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &
Resorts hat sein langjähriges Engagement für Jamaika mit einer umfassenden
Hilfs- und Unterstützungsinitiative bekräftigt, die darauf abzielt,
Mitarbeitenden, umliegenden Gemeinden und dem gesamten Tourismussektor nach den
Auswirkungen des Hurrikans Melissa zu helfen. In jeder Phase hat das Unternehmen
Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein und tiefe Verbundenheit mit den Menschen
betont, die Jamaika seine berühmte Gastfreundschaft verleihen. Obwohl die
Wiederherstellung seiner jamaikanischen Resorts mehr Zeit in Anspruch nimmt,
stellt das Unternehmen das Wohlergehen seiner Teammitglieder und die Erholung
der Insel in den Vordergrund, um sicherzustellen, dass seine Resorts gestärkt
wieder eröffnen und bestens darauf vorbereitet sind, das außergewöhnliche
Erlebnis zu bieten, für das Jamaika bekannt ist.
Unmittelbar nach dem Sturm mobilisierte das Unternehmen umfangreiche Ressourcen,
um seinen Mitarbeitern und den umliegenden Gemeinden zu helfen. Durch seine
Umkehrosmoseanlagen wurde sauberes Wasser für Bedürftige bereitgestellt und
Mitarbeitenden, deren Häuser schwer beschädigt waren, wurden vorübergehend
Unterkünfte angeboten. Mitarbeiter, die erhebliche Verluste erlitten hatten,
erhielten finanzielle Unterstützung, und an alle Mitarbeiter der betroffenen
Resorts wurden Lebensmittelpakete verteilt. Über diese Sofortmaßnahmen hinaus
hat das Unternehmen einen starken Fokus auf Würde, Stabilität und Zuversicht für
seine Mitarbeiter gelegt, um sicherzustellen, dass sie in dieser außergewöhnlich
schwierigen Zeit unterstützt, geschätzt und umsorgt werden. Ergänzt wurden diese
Bemühungen durch eine Reihe zusätzlicher Leistungen und finanzieller Hilfen, die
sofortige Hilfe bieten und dafür sorgen sollen, dass sich die Mitarbeitenden
während der gesamten Saison unterstützt und nicht allein gelassen fühlen.
Um seinen sozialen Beitrag weiter auszubauen, hat Royalton Hotels & Resorts sein
Engagement auf die gesamte Karibik ausgeweitet und Spendenaktionen,
ehrenamtliche Einsätze und gemeinnützige Initiativen von mehreren
Schwesterhotels aus koordiniert. Dieses erweiterte Unterstützungsnetzwerk
spiegelt das unternehmensweite Engagement für Jamaika wider und sorgt dafür,
dass Unterstützung weit über die Resorts hinausreicht und den besonders
betroffenen Gemeinden echte Hilfe bringt.
Royalton Hotels & Resorts konzentriert sich weiterhin darauf, seine Teams
während des laufenden Wiederaufbauprozesses auf jede erdenkliche Weise zu
unterstützen. Eine engagierte Gruppe von über 200 Mitarbeitern wird vor Ort
bleiben, um Wartung und Erhalt der Anlagen zu koordinieren und sicherzustellen,
dass jedes Resort gut auf die nächste Wiederaufbauphase vorbereitet ist.
Zugleich investiert das Unternehmen gezielt in seine Mitarbeitenden, indem es
Führungskräfte und Schlüsselpersonen vorübergehend in andere Royalton-Resorts in
der Karibik entsendet. Dies bietet ihnen kontinuierliche Beschäftigung,
praktische Weiterentwicklung und verbesserte Schulungsmöglichkeiten, sodass sie
mit gestärkten Fähigkeiten, umfassenderer Erfahrung und neuem Selbstvertrauen
nach Jamaika zurückkehren können. Wenn die Hotels wiedereröffnet werden, werden
sie mit Teams arbeiten, die engagierter, kompetenter und besser vorbereitet sind
als je zuvor, um ihren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.
?Während dieser Zeit ist es unsere Priorität, dafür zu sorgen, dass unsere
Hotels sowohl für Gäste als auch für Mitarbeiter ein sicherer Ort bleiben", so
Daniel Lozano, Senior Vice President of Operations bei Royalton Hotels &
Resorts.?Gleichzeitig schmälert das in keiner Weise unser Engagement für unsere
Teams und Gemeinschaften in Jamaika. Der Geist der Gastfreundschaft auf der
Insel hat uns stets inspiriert, und wir setzen weiterhin alles daran, unsere
Mitarbeitenden zu unterstützen und gemeinsam an einem kraftvollen Wiederaufbau
zu arbeiten."
Im Rahmen der laufenden Lagebewertung hat das Unternehmen außerdem aktualisierte
Wiedereröffnungstermine für seine Resorts in Jamaika bekannt gegeben. Das
Royalton Negril, das Royalton Hideaway Negril und das Grand Lido Negril sollen
am 25. August 2026 wiedereröffnet werden, während das Royalton Blue Waters und
das Royalton Hideaway Blue Waters voraussichtlich am 15. September 2026
wiedereröffnet werden. Diese Termine stehen für einen sicherheitsorientierten
Ansatz. Verantwortungsvolles Wiedereröffnen heißt auch, das Wohlbefinden der
Mitarbeitenden zu schützen und stabile, sichere und vollständig betriebsbereite
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Gäste mit bestehenden Reservierungen
erhalten weiterhin flexible Optionen, darunter gebührenfreie Stornierungen,
Umbuchungen oder die Verlegung in ein anderes Resort innerhalb des Portfolios
von Royalton Hotels & Resorts.
In jeder Phase des Wiederaufbaus setzt sich Royalton Hotels & Resorts weiterhin
mit Nachdruck für das langfristige Wachstum Jamaikas als eines der führenden
Reiseziele in der Karibik ein. Die kontinuierlichen Investitionen des
Unternehmens in seine Mitarbeitenden, seine Gemeinschaften und seinen
Geschäftsbetrieb sind Ausdruck eines klaren Ziels: mit Herz wiederaufbauen, mit
Stolz wiedereröffnen und stärker, resilienter und noch enger mit der Insel
verbunden denn je in Jamaika präsent sein.
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury(®) Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für
seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische
Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen
Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und
mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton
Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation
- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf
Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC
Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,
einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by
Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter
www.royalton.com (http://www.royalton.com/).
