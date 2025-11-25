GNW-News: Royalton Hotels & Resorts stellt umfassenden Plan zur Förderung des Wiederaufbaus in Jamaika vor

^ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &

Resorts hat sein langjähriges Engagement für Jamaika mit einer umfassenden

Hilfs- und Unterstützungsinitiative bekräftigt, die darauf abzielt,

Mitarbeitenden, umliegenden Gemeinden und dem gesamten Tourismussektor nach den

Auswirkungen des Hurrikans Melissa zu helfen. In jeder Phase hat das Unternehmen

Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein und tiefe Verbundenheit mit den Menschen

betont, die Jamaika seine berühmte Gastfreundschaft verleihen. Obwohl die

Wiederherstellung seiner jamaikanischen Resorts mehr Zeit in Anspruch nimmt,

stellt das Unternehmen das Wohlergehen seiner Teammitglieder und die Erholung

der Insel in den Vordergrund, um sicherzustellen, dass seine Resorts gestärkt

wieder eröffnen und bestens darauf vorbereitet sind, das außergewöhnliche

Erlebnis zu bieten, für das Jamaika bekannt ist.

Unmittelbar nach dem Sturm mobilisierte das Unternehmen umfangreiche Ressourcen,

um seinen Mitarbeitern und den umliegenden Gemeinden zu helfen. Durch seine

Umkehrosmoseanlagen wurde sauberes Wasser für Bedürftige bereitgestellt und

Mitarbeitenden, deren Häuser schwer beschädigt waren, wurden vorübergehend

Unterkünfte angeboten. Mitarbeiter, die erhebliche Verluste erlitten hatten,

erhielten finanzielle Unterstützung, und an alle Mitarbeiter der betroffenen

Resorts wurden Lebensmittelpakete verteilt. Über diese Sofortmaßnahmen hinaus

hat das Unternehmen einen starken Fokus auf Würde, Stabilität und Zuversicht für

seine Mitarbeiter gelegt, um sicherzustellen, dass sie in dieser außergewöhnlich

schwierigen Zeit unterstützt, geschätzt und umsorgt werden. Ergänzt wurden diese

Bemühungen durch eine Reihe zusätzlicher Leistungen und finanzieller Hilfen, die

sofortige Hilfe bieten und dafür sorgen sollen, dass sich die Mitarbeitenden

während der gesamten Saison unterstützt und nicht allein gelassen fühlen.

Um seinen sozialen Beitrag weiter auszubauen, hat Royalton Hotels & Resorts sein

Engagement auf die gesamte Karibik ausgeweitet und Spendenaktionen,

ehrenamtliche Einsätze und gemeinnützige Initiativen von mehreren

Schwesterhotels aus koordiniert. Dieses erweiterte Unterstützungsnetzwerk

spiegelt das unternehmensweite Engagement für Jamaika wider und sorgt dafür,

dass Unterstützung weit über die Resorts hinausreicht und den besonders

betroffenen Gemeinden echte Hilfe bringt.

Royalton Hotels & Resorts konzentriert sich weiterhin darauf, seine Teams

während des laufenden Wiederaufbauprozesses auf jede erdenkliche Weise zu

unterstützen. Eine engagierte Gruppe von über 200 Mitarbeitern wird vor Ort

bleiben, um Wartung und Erhalt der Anlagen zu koordinieren und sicherzustellen,

dass jedes Resort gut auf die nächste Wiederaufbauphase vorbereitet ist.

Zugleich investiert das Unternehmen gezielt in seine Mitarbeitenden, indem es

Führungskräfte und Schlüsselpersonen vorübergehend in andere Royalton-Resorts in

der Karibik entsendet. Dies bietet ihnen kontinuierliche Beschäftigung,

praktische Weiterentwicklung und verbesserte Schulungsmöglichkeiten, sodass sie

mit gestärkten Fähigkeiten, umfassenderer Erfahrung und neuem Selbstvertrauen

nach Jamaika zurückkehren können. Wenn die Hotels wiedereröffnet werden, werden

sie mit Teams arbeiten, die engagierter, kompetenter und besser vorbereitet sind

als je zuvor, um ihren Gästen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

?Während dieser Zeit ist es unsere Priorität, dafür zu sorgen, dass unsere

Hotels sowohl für Gäste als auch für Mitarbeiter ein sicherer Ort bleiben", so

Daniel Lozano, Senior Vice President of Operations bei Royalton Hotels &

Resorts.?Gleichzeitig schmälert das in keiner Weise unser Engagement für unsere

Teams und Gemeinschaften in Jamaika. Der Geist der Gastfreundschaft auf der

Insel hat uns stets inspiriert, und wir setzen weiterhin alles daran, unsere

Mitarbeitenden zu unterstützen und gemeinsam an einem kraftvollen Wiederaufbau

zu arbeiten."

Im Rahmen der laufenden Lagebewertung hat das Unternehmen außerdem aktualisierte

Wiedereröffnungstermine für seine Resorts in Jamaika bekannt gegeben. Das

Royalton Negril, das Royalton Hideaway Negril und das Grand Lido Negril sollen

am 25. August 2026 wiedereröffnet werden, während das Royalton Blue Waters und

das Royalton Hideaway Blue Waters voraussichtlich am 15. September 2026

wiedereröffnet werden. Diese Termine stehen für einen sicherheitsorientierten

Ansatz. Verantwortungsvolles Wiedereröffnen heißt auch, das Wohlbefinden der

Mitarbeitenden zu schützen und stabile, sichere und vollständig betriebsbereite

Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Gäste mit bestehenden Reservierungen

erhalten weiterhin flexible Optionen, darunter gebührenfreie Stornierungen,

Umbuchungen oder die Verlegung in ein anderes Resort innerhalb des Portfolios

von Royalton Hotels & Resorts.

In jeder Phase des Wiederaufbaus setzt sich Royalton Hotels & Resorts weiterhin

mit Nachdruck für das langfristige Wachstum Jamaikas als eines der führenden

Reiseziele in der Karibik ein. Die kontinuierlichen Investitionen des

Unternehmens in seine Mitarbeitenden, seine Gemeinschaften und seinen

Geschäftsbetrieb sind Ausdruck eines klaren Ziels: mit Herz wiederaufbauen, mit

Stolz wiedereröffnen und stärker, resilienter und noch enger mit der Insel

verbunden denn je in Jamaika präsent sein.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury(®) Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für

seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische

Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen

Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und

mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton

Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation

- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf

Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC

Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,

einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by

Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter

www.royalton.com (http://www.royalton.com/).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°