DAX24.215 +0,1%Est505.747 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -2,2%Nas23.101 -0,4%Bitcoin74.737 -0,6%Euro1,1766 +0,2%Öl60,64 -1,0%Gold4.322 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street fester -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

GNW-News: SPIE unterzeichnet europäischen Rahmenvertrag mit Tesla zur Implementierung von Batteriespeicherlösungen (BESS)

15.12.25 14:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Spie SA
46,46 EUR -0,24 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^Cergy, Frankreich, 15. Dezember 2025 - SPIE, der unabhängige europäische

Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie und

Wer­bung

Kommunikation, verkündet den Abschluss eines europäischen Rahmenvertrags mit

Tesla über die Realisierung von Projekten für Batteriespeicherlösungen (Battery

Energy Storage Systems, BESS). Der Vertrag, der eine Laufzeit von drei Jahren

mit Verlängerungsoption hat, gilt für alle europäischen Tochtergesellschaften

der SPIE Gruppe, die über Expertise im Bereich der Installation von BESS

verfügen. Er stärkt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, die auf

Wer­bung

mehreren abgeschlossenen oder laufenden Projekten in Belgien, den Niederlanden

und Frankreich basiert. Zudem unterstreicht er die Fähigkeit der SPIE Gruppe,

strategische Projekte mit einer strukturierten Projektorganisation umzusetzen.

Ein einheitlicher Rahmen zur Förderung des Wachstums von Energiespeicherung in

Europa

Energiespeicherung ist ein entscheidender Bestandteil der Energiewende, da sie

eine bessere Einspeisung des von Wind- und Solarparks erzeugten Stroms in das

Wer­bung

Netz ermöglicht und die Stabilität des Stromnetzes gewährleistet. Bei der

Umsetzung von Tesla-Megapack-Lösungen wird SPIE hochwertige technische

Dienstleistungen erbringen, darunter Engineering, Balance-of-Plant(BoP)-

Leistungen, den Anschluss an Hoch- und Mittelspannungsnetze, die Installation

von Zusatzsystemen (Sicherheits-, Beleuchtungs-, Brandmelde- und

Videoüberwachungssysteme) sowie die Inbetriebnahme der Anlagen.

Der Rahmenvertrag standardisiert die rechtlichen und operativen Bedingungen

aller europäischen Megapack-Projekte, die von SPIE für Tesla umgesetzt werden.

Er umfasst Aktivitäten in Frankreich und eröffnet neue Chancen in weiteren

Ländern, insbesondere in Polen und Deutschland, wo die Tochtergesellschaften der

Gruppe bereits ihre Expertise unter Beweis gestellt haben.

Solide Referenzen in einem stark wachsenden Marktsegment

SPIE war bereits an mehreren wegweisenden Energiespeicherprojekten mit Tesla-

Megapack-Technologie beteiligt oder ist derzeit involviert, darunter:

* Ville-sur-Haine (Belgien) - Installation eines Systems mit 50 MW/200 MWh (53

Megapacks), BoP-Leistungen und einem 150-kV-Anschluss an das öffentliche

Stromnetz.

* Vlissingen (Niederlande) - Beteiligung am Projekt?Mufasa", das zur größten

BESS-Anlage in den Niederlanden werden wird (372 Megapacks, 1,4 GWh).

* Département Eure (Frankreich) - Installation einer BESS-Einheit mit

100 MW/200 MWh, einschließlich Errichtung eines 90-kV-Umspannwerks für die

Anbindung an das RTE-Netz. Die Arbeiten begannen im September 2025, die

Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant.

Beitrag zur europäischen Energiewende

Diese Projekte positionieren SPIE als einen wichtigen Akteur im Bereich

Energiespeicherung in Europa, der auf internationale Expertise zurückgreifen

kann und sicherstellt, dass die Arbeiten einheitlich und gemäß den strengsten

internationalen Standards ausgeführt werden.

Durch die Standardisierung der Prozesse auf europäischer Ebene stärkt SPIE seine

Kompetenz, Kunden bei der Dekarbonisierung ihrer Infrastruktur zu unterstützen

und die Entwicklung eines flexibleren und robusteren Energiemix zu ermöglichen.

Dr. Tobias Zaers, Business Development und Marketing Director bei SPIE, erklärt:

?Dieser Vertrag spiegelt das Vertrauen wider, das ein führender globaler Akteur

im Energiesektor in die technischen Kompetenzen und die paneuropäische

Organisation von SPIE setzt. Wir haben die Zusammenarbeit zwischen unseren

Tochtergesellschaften durch den systematischen Erfahrungsaustausch entwickelt,

was uns ermöglicht, unsere nationale Expertise optimal zu nutzen. Durch die

Bündelung unseres industriellen Know-hows, unserer lokalen Präsenz und unserer

kollektiven Intelligenz tragen wir aktiv dazu bei, ein nachhaltigeres

Energiemodell zu schaffen, das auf Zuverlässigkeit, Leistung und Effizienz

basiert."

Über SPIE

SPIE ist der unabhängige europäische Marktführer für multitechnische

Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikation. Mit seinen 55.000

Mitarbeitenden setzt sich das Unternehmen für die Dekarbonisierung der

Wirtschaft, die Energiewende und die digitale Transformation ein.

Die SPIE Gruppe erzielte im Jahr 2024 einen konsolidierten Umsatz von 9,9

Milliarden Euro und ein konsolidiertes EBITA von 712 Millionen Euro.

Pressekontakte

|SPIE |IMAGE 7 |SPIE Germany Switzerland

|Pascal Omnès |Constance de Cordoue |Austria

|Group Communications |PR Consultant |Miriam Roth

|Director |Tel. +33 (0)1 |Roth Communications

|Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11 |53 70 74 35 |Press & Public Relations

|pascal.omnes@spie.com |spie@image7.fr |miriam.roth@external.spie.

|(mailto:pascal.omnes@spie.c|(mailto:spie@image7.fr)|com

|om) | |(mailto:miriam.roth@extern

| | |al.spie.com)

www.spie.com (http://www.spie.com)

Facebook (mailto:https://www.facebook.com/SPIEgroup) - LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/spie_2)

Â°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Spie SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Spie SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Spie SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung