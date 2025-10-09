GNW-News: Tenneco stellt GLYCODUR® NEO vor, das PFAS-freie Lagermaterial für mehr Nachhaltigkeit
Werte in diesem Artikel
^NORTHVILLE, Michigan, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco präsentiert mit
Stolz GLYCODUR(®) NEO, seine neueste Lagerlösung mit GLYCO 692, einem
bahnbrechenden, PFAS-freien Material, das der steigenden Nachfrage nach
nachhaltigen, leistungsstarken Gleitlösungen gerecht wird. GLYCODUR(®) NEO mit
GLYCO 692 wurde sowohl für den Trocken- als auch für den geschmierten Einsatz
entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf tribologische Leistung,
Sicherheit und Vielseitigkeit.
?Unsere Kunden suchen nach zuverlässigen, zukunftsfähigen Lösungen, die sowohl
Leistungs- als auch regulatorische Anforderungen erfüllen", so Dr. Christian
Herbst-Dederichs, Vice President, Product and Technology, Powertrain.?Mit
GLYCODUR(®) NEO und GLYCO 692 sind wir stolz darauf, eine Lösung anbieten zu
können, die unsere enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern und unser
Engagement für deren langfristigen Erfolg widerspiegelt."
Angesichts verschärfter Umweltvorschriften und weltweiter Bestrebungen nach
sichereren Materialstandards bietet GLYCO 692 genau das, was moderne Industrien
benötigen: hervorragende Reibungseigenschaften, hohe Verschleißfestigkeit und
überlegene Belastbarkeit, und das alles ohne PFAS-Verbindungen.
?Bei Tenneco geht Innovation Hand in Hand mit Verantwortung", so Dr. Tobias
Larem, Manager, F&E Materialentwicklung.?GLYCO 692 ist das Ergebnis gezielter
Forschungs- und Entwicklungsarbeit, deren Ziel es war, nicht nur
hochleistungsfähige Komponenten zu entwickeln, sondern auch solche, die den sich
wandelnden regulatorischen und ökologischen Anforderungen entsprechen."
Wichtigste Merkmale von GLYCODUR(®) NEO mit GLYCO 692:
* PFAS-freie Zusammensetzung für umweltverträgliche Leistung
* Niedriger Reibungskoeffizient mit oder ohne Schmierung
* Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und thermische Belastbarkeit
* Hohe Belastbarkeit: statisch bis zu 250?MPa, dynamisch bis zu 80?MPa
* Breiter Betriebstemperaturbereich:?50?°C bis +260?°C
* Gesundheitsbewusste Rezeptur ohne gefährliche Inhaltsstoffe
Technische Exzellenz.
GLYCO 692 ist ein dreischichtiges Verbundmaterial, bestehend aus einer
Stahlunterlage, einer offenporigen Sintermatrix aus Zinnbronze und einer
thermoplastischen Gleitschicht, die mit einer hochwirksamen Füllstoffkombination
angereichert ist. Diese Struktur bietet sowohl unter geschmierten als auch unter
Trockenlaufbedingungen eine bemerkenswerte mechanische und thermische
Stabilität.
GLYCO 692 ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter Streifen,
ummantelte Buchsen, Flanschbuchsen und Druckscheiben, und eignet sich für eine
Vielzahl von Industrie- und Automobilanwendungen - von Pumpen und Getrieben bis
hin zu Stoßdämpfern und anderen Komponenten in anspruchsvollen Umgebungen.
Universelle Anwendung. Kompromisslose Leistung.
Ob in trockenen Umgebungen oder ölgeschmierten Systemen - GLYCO 692 ist auf
Leistung ausgelegt. Seine reibungsmindernden Additive, seine hohe Belastbarkeit
und seine universelle Anpassungsfähigkeit machen es zu einer idealen Wahl für
den Automobil- und Industriesektor.
Weitere Informationen zu GLYCODUR(®) NEO mit GLYCO 692 finden Sie unter
glycodur.de.
Über Tenneco
Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung,
Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und
den Ersatzteilmarkt. Mit unseren Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions,
Clean Air, Powertrain und Champion(®) treibt Tenneco die Entwicklung der
globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für Leichtfahrzeuge,
Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, Motorsportfahrzeuge und den
Ersatzteilmarkt liefert. Weitere Informationen finden Sie unter Tenneco.com.
KONTAKT:
Media Relations bei Tenneco
Media@tenneco.com (mailto:Media@tenneco.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0e8c305-51aa-4a24-a7a0-
18c6ad659f7a
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7582b1f-
0b4c-4d37-9339-62bcdcd41f4c
Â°