GNW-News: Tenneco stellt GLYCODUR® NEO vor, das PFAS-freie Lagermaterial für mehr Nachhaltigkeit

^NORTHVILLE, Michigan, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco präsentiert mit

Stolz GLYCODUR(®) NEO, seine neueste Lagerlösung mit GLYCO 692, einem

bahnbrechenden, PFAS-freien Material, das der steigenden Nachfrage nach

nachhaltigen, leistungsstarken Gleitlösungen gerecht wird. GLYCODUR(®) NEO mit

GLYCO 692 wurde sowohl für den Trocken- als auch für den geschmierten Einsatz

entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf tribologische Leistung,

Sicherheit und Vielseitigkeit.

?Unsere Kunden suchen nach zuverlässigen, zukunftsfähigen Lösungen, die sowohl

Leistungs- als auch regulatorische Anforderungen erfüllen", so Dr. Christian

Herbst-Dederichs, Vice President, Product and Technology, Powertrain.?Mit

GLYCODUR(®) NEO und GLYCO 692 sind wir stolz darauf, eine Lösung anbieten zu

können, die unsere enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern und unser

Engagement für deren langfristigen Erfolg widerspiegelt."

Angesichts verschärfter Umweltvorschriften und weltweiter Bestrebungen nach

sichereren Materialstandards bietet GLYCO 692 genau das, was moderne Industrien

benötigen: hervorragende Reibungseigenschaften, hohe Verschleißfestigkeit und

überlegene Belastbarkeit, und das alles ohne PFAS-Verbindungen.

?Bei Tenneco geht Innovation Hand in Hand mit Verantwortung", so Dr. Tobias

Larem, Manager, F&E Materialentwicklung.?GLYCO 692 ist das Ergebnis gezielter

Forschungs- und Entwicklungsarbeit, deren Ziel es war, nicht nur

hochleistungsfähige Komponenten zu entwickeln, sondern auch solche, die den sich

wandelnden regulatorischen und ökologischen Anforderungen entsprechen."

Wichtigste Merkmale von GLYCODUR(®) NEO mit GLYCO 692:

* PFAS-freie Zusammensetzung für umweltverträgliche Leistung

* Niedriger Reibungskoeffizient mit oder ohne Schmierung

* Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und thermische Belastbarkeit

* Hohe Belastbarkeit: statisch bis zu 250?MPa, dynamisch bis zu 80?MPa

* Breiter Betriebstemperaturbereich:?50?°C bis +260?°C

* Gesundheitsbewusste Rezeptur ohne gefährliche Inhaltsstoffe

Technische Exzellenz.

GLYCO 692 ist ein dreischichtiges Verbundmaterial, bestehend aus einer

Stahlunterlage, einer offenporigen Sintermatrix aus Zinnbronze und einer

thermoplastischen Gleitschicht, die mit einer hochwirksamen Füllstoffkombination

angereichert ist. Diese Struktur bietet sowohl unter geschmierten als auch unter

Trockenlaufbedingungen eine bemerkenswerte mechanische und thermische

Stabilität.

GLYCO 692 ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter Streifen,

ummantelte Buchsen, Flanschbuchsen und Druckscheiben, und eignet sich für eine

Vielzahl von Industrie- und Automobilanwendungen - von Pumpen und Getrieben bis

hin zu Stoßdämpfern und anderen Komponenten in anspruchsvollen Umgebungen.

Universelle Anwendung. Kompromisslose Leistung.

Ob in trockenen Umgebungen oder ölgeschmierten Systemen - GLYCO 692 ist auf

Leistung ausgelegt. Seine reibungsmindernden Additive, seine hohe Belastbarkeit

und seine universelle Anpassungsfähigkeit machen es zu einer idealen Wahl für

den Automobil- und Industriesektor.

Weitere Informationen zu GLYCODUR(®) NEO mit GLYCO 692 finden Sie unter

glycodur.de.

Über Tenneco

Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung,

Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und

den Ersatzteilmarkt. Mit unseren Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions,

Clean Air, Powertrain und Champion(®) treibt Tenneco die Entwicklung der

globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für Leichtfahrzeuge,

Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, Motorsportfahrzeuge und den

Ersatzteilmarkt liefert. Weitere Informationen finden Sie unter Tenneco.com.

KONTAKT:

Media Relations bei Tenneco

Media@tenneco.com (mailto:Media@tenneco.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0e8c305-51aa-4a24-a7a0-

18c6ad659f7a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7582b1f-

0b4c-4d37-9339-62bcdcd41f4c

Â°