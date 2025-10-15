GNW-News: Total Wine & More arbeitet mit Rackspace Technology zusammen, um die Leistung zu optimieren und Innovationen im gesamten Einzelhandel zu beschleunigen
^SAN ANTONIO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(http://www.rackspace.com/)®, ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-
Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass Total Wine & More, America's
Wine Superstore®, eine Partnerschaft mit Rackspace eingegangen ist, um seine
digitale Transformation durch einen strategischen Multicloud-Ansatz
voranzutreiben. Der Einzelhändler hat zwei öffentliche Cloud-Plattformen
eingeführt, Microsoft Azure und Google Cloud, und für jede seiner wichtigen
Technologieinitiativen die beste Cloud ausgewählt. Das Unternehmen entschied
sich für Rackspace, um flexiblen, verwalteten Support zu erhalten und wertvolles
Know-how im Bereich Cloud-Optimierung zu gewinnen.
?Wir brauchten einen Partner, der unsere Multicloud-Strategie unterstützen und
konsistente, fachkundige Beratung sowohl für Azure als auch für Google Cloud
bieten konnte", sagt Rob DeSantos, VP of Infrastructure and Workplace Solutions
bei Total Wine & More.?Rackspace Technology hat diese Anforderungen nicht nur
erfüllt, sondern unsere Erwartungen mit seiner technischen Tiefe und seinem
kooperativen Ansatz übertroffen."
?Die Multicloud-Strategie von Total Wine & More zeigt, wie wertvoll es ist, für
die richtige Arbeitslast die richtige Cloud auszuwählen", sagt D K Sinha,
President of Public Cloud bei Rackspace Technology.?Durch die Nutzung von
Microsoft Azure und Google Cloud sowie die Partnerschaft mit Rackspace
Technology für einheitliches Fachwissen über alle Plattformen hinweg gewannen
sie Flexibilität, Kosteneffizienz und Geschwindigkeit. Dieser Ansatz wird immer
häufiger von innovativen Einzelhändlern verfolgt, die schneller modernisieren
und Multicloud als Motor für Agilität und Kundenerlebnis nutzen möchten."
Schlüssellösungen, die Innovationen vorantreiben:
* Rackspace Elastic Engineering (https://www.rackspace.com/cloud/elastic-
engineering): Bietet fortlaufende Unterstützung bei der Modernisierung des
Inventarsystems von Total Wine und der Migration von Back-End-Vorgängen zu
Azure, einschließlich der Automatisierung mit Terraform in Cloud-Umgebungen.
* Rackspace DBA Services (https://www.rackspace.com/data/database-services):
Gewährleistet optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von
Datenbanken, die E-Commerce- und Inventarsysteme unterstützen.
* Rackspace Optimizer+ (https://www.rackspace.com/resources/rackspace-
optimizer-platform-support-google-cloud): Bietet strategische Einblicke und
automatisierte Optimierungen, die Total Wine dabei geholfen haben, die
Cloud-Kosten seit Jahresbeginn um 20 % zu senken.
Durch die Partnerschaft konnte Total Wine die Kostenoptimierung in einen
Katalysator für Innovationen umwandeln.
?Mit dem FinOps-Programm und Optimizer+ erhalten wir nicht nur einen weiteren
Satz Dashboards oder Berichte. Wir erhalten umsetzbare Erkenntnisse und das
Fachwissen, um tiefer zu graben", sagt DeSantos.?Wir verbessern weiterhin die
Effizienz und sorgen dafür, dass die Technologie weiterhin an der Spitze von
Geschäftswachstum und Innovation steht."
Total Wine & More erweitert seine Präsenz weiterhin und betreibt mittlerweile
284 Superstores in 29 Bundesstaaten. Mit Rackspace Technology als strategischem
Partner hat das Unternehmen seine Fähigkeit zur Skalierung, Innovation und
Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse verbessert.
?Durch unsere Partnerschaft mit Rackspace haben wir nicht nur die Tools
erworben, sondern auch die Menschen", fügt DeSantos hinzu.?Ihr Team hört zu,
passt sich an und liefert stets Mehrwert. Es ist eine Beziehung, die auf
Vertrauen und gemeinsamem Erfolg aufbaut."
Lesen Sie die vollständige Fallstudie unter: Total Wine | Rackspace Technology
(https://www.rackspace.com/case-studies/total-wine)
Über Total Wine & More
Total Wine & More wurde 1991 gegründet und ist der größte unabhängige
Einzelhändler für edle Weine in den USA. Das Unternehmen bietet über 8.000
Weine, 3.000 Spirituosen und 2.500 Biere an. Das Unternehmen legt Wert auf
niedrige Preise, außergewöhnlichen Service und ein erstklassiges
Einkaufserlebnis.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und
KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden
über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen
zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die zum 15. Oktober 2025 als
richtig erachtet wurden. Rackspace Technology® übernimmt keine ausdrücklichen
oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der
Vollständigkeit, Genauigkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Informationen
für einen bestimmten Zweck. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen
Ergebnisse, einschließlich Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen,
basieren auf den spezifischen Umständen von Total Wine & More und sind
möglicherweise kein Hinweis auf Ergebnisse, die andere Kunden erzielen. Die
tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach individuellen Client-Konfigurationen,
Nutzungsmustern und Geschäftsanforderungen. Verweise auf Drittunternehmen,
-produkte und -dienste dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen
keine Empfehlung durch Rackspace Technology oder Total Wine & More dar. Total
Wine & More® und America's Wine Superstore® sind eingetragene Marken von Total
Wine & More. Alle anderen erwähnten Marken, Dienstleistungsmarken und
Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Rackspace Technology behält
sich das Recht vor, die Informationen in dieser Pressemitteilung ohne vorherige
Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99a84454-
0134-45a8-8ca3-94bb9145fd15
Â°
