GNW-News: Total Wine & More arbeitet mit Rackspace Technology zusammen, um die Leistung zu optimieren und Innovationen im gesamten Einzelhandel zu beschleunigen

^SAN ANTONIO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(http://www.rackspace.com/)®, ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-

Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass Total Wine & More, America's

Wine Superstore®, eine Partnerschaft mit Rackspace eingegangen ist, um seine

digitale Transformation durch einen strategischen Multicloud-Ansatz

voranzutreiben. Der Einzelhändler hat zwei öffentliche Cloud-Plattformen

eingeführt, Microsoft Azure und Google Cloud, und für jede seiner wichtigen

Technologieinitiativen die beste Cloud ausgewählt. Das Unternehmen entschied

sich für Rackspace, um flexiblen, verwalteten Support zu erhalten und wertvolles

Know-how im Bereich Cloud-Optimierung zu gewinnen.

?Wir brauchten einen Partner, der unsere Multicloud-Strategie unterstützen und

konsistente, fachkundige Beratung sowohl für Azure als auch für Google Cloud

bieten konnte", sagt Rob DeSantos, VP of Infrastructure and Workplace Solutions

bei Total Wine & More.?Rackspace Technology hat diese Anforderungen nicht nur

erfüllt, sondern unsere Erwartungen mit seiner technischen Tiefe und seinem

kooperativen Ansatz übertroffen."

?Die Multicloud-Strategie von Total Wine & More zeigt, wie wertvoll es ist, für

die richtige Arbeitslast die richtige Cloud auszuwählen", sagt D K Sinha,

President of Public Cloud bei Rackspace Technology.?Durch die Nutzung von

Microsoft Azure und Google Cloud sowie die Partnerschaft mit Rackspace

Technology für einheitliches Fachwissen über alle Plattformen hinweg gewannen

sie Flexibilität, Kosteneffizienz und Geschwindigkeit. Dieser Ansatz wird immer

häufiger von innovativen Einzelhändlern verfolgt, die schneller modernisieren

und Multicloud als Motor für Agilität und Kundenerlebnis nutzen möchten."

Schlüssellösungen, die Innovationen vorantreiben:

* Rackspace Elastic Engineering (https://www.rackspace.com/cloud/elastic-

engineering): Bietet fortlaufende Unterstützung bei der Modernisierung des

Inventarsystems von Total Wine und der Migration von Back-End-Vorgängen zu

Azure, einschließlich der Automatisierung mit Terraform in Cloud-Umgebungen.

* Rackspace DBA Services (https://www.rackspace.com/data/database-services):

Gewährleistet optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von

Datenbanken, die E-Commerce- und Inventarsysteme unterstützen.

* Rackspace Optimizer+ (https://www.rackspace.com/resources/rackspace-

optimizer-platform-support-google-cloud): Bietet strategische Einblicke und

automatisierte Optimierungen, die Total Wine dabei geholfen haben, die

Cloud-Kosten seit Jahresbeginn um 20 % zu senken.

Durch die Partnerschaft konnte Total Wine die Kostenoptimierung in einen

Katalysator für Innovationen umwandeln.

?Mit dem FinOps-Programm und Optimizer+ erhalten wir nicht nur einen weiteren

Satz Dashboards oder Berichte. Wir erhalten umsetzbare Erkenntnisse und das

Fachwissen, um tiefer zu graben", sagt DeSantos.?Wir verbessern weiterhin die

Effizienz und sorgen dafür, dass die Technologie weiterhin an der Spitze von

Geschäftswachstum und Innovation steht."

Total Wine & More erweitert seine Präsenz weiterhin und betreibt mittlerweile

284 Superstores in 29 Bundesstaaten. Mit Rackspace Technology als strategischem

Partner hat das Unternehmen seine Fähigkeit zur Skalierung, Innovation und

Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse verbessert.

?Durch unsere Partnerschaft mit Rackspace haben wir nicht nur die Tools

erworben, sondern auch die Menschen", fügt DeSantos hinzu.?Ihr Team hört zu,

passt sich an und liefert stets Mehrwert. Es ist eine Beziehung, die auf

Vertrauen und gemeinsamem Erfolg aufbaut."

Lesen Sie die vollständige Fallstudie unter: Total Wine | Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/case-studies/total-wine)

Über Total Wine & More

Total Wine & More wurde 1991 gegründet und ist der größte unabhängige

Einzelhändler für edle Weine in den USA. Das Unternehmen bietet über 8.000

Weine, 3.000 Spirituosen und 2.500 Biere an. Das Unternehmen legt Wert auf

niedrige Preise, außergewöhnlichen Service und ein erstklassiges

Einkaufserlebnis.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und

KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden

über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die zum 15. Oktober 2025 als

richtig erachtet wurden. Rackspace Technology® übernimmt keine ausdrücklichen

oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der

Vollständigkeit, Genauigkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Informationen

für einen bestimmten Zweck. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen

Ergebnisse, einschließlich Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen,

basieren auf den spezifischen Umständen von Total Wine & More und sind

möglicherweise kein Hinweis auf Ergebnisse, die andere Kunden erzielen. Die

tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach individuellen Client-Konfigurationen,

Nutzungsmustern und Geschäftsanforderungen. Verweise auf Drittunternehmen,

-produkte und -dienste dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen

keine Empfehlung durch Rackspace Technology oder Total Wine & More dar. Total

Wine & More® und America's Wine Superstore® sind eingetragene Marken von Total

Wine & More. Alle anderen erwähnten Marken, Dienstleistungsmarken und

Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Rackspace Technology behält

sich das Recht vor, die Informationen in dieser Pressemitteilung ohne vorherige

Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99a84454-

0134-45a8-8ca3-94bb9145fd15

