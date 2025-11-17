GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1,59 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,59 USD. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 1,59 USD. Bei 1,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 115.518 GoPro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,05 USD. Gewinne von 91,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,40 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,95 Prozent.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

GoPro veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 37,07 Prozent auf 162,92 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 258,90 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,230 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

