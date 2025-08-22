DAX24.328 -0,2%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.428 -0,5%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,64 +1,3%Gold3.373 ±0,0%
GoPro Aktie News: GoPro verteuert sich am Nachmittag

25.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 1,22 USD zu.

Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1,22 USD. Bei 1,23 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 1,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 119.266 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 94,26 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 152,64 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 186,22 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

mehr Analysen