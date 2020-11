Rheinmetall-Joint-Venture erhält Auftrag in der Elektromobilität - Rheinmetall-Aktie schwächer

Die Gehäuse sollen künftig in der gesamten elektrisch angetriebenen Fahrzeugflotte des namentlich nicht genannten Herstellers zum Einsatz kommen, wie Rheinmetall mitteilte.

In Serie gefertigt werden sollen die Gehäuse ab Juni 2023 am Standort der Hasco KSPG Nonferrous Components (Shanghai) Co Ltd (KPSNC) in Guangde in der chinesischen Provinz Anhui. Der Umsatz des Auftrags in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe erstreckt sich laut Rheinmetall über eine Laufzeit von sechs Jahren.

Die Rheinmetall-Aktie gibt im XETRA-Handel am Dienstag zuletzt 0,45 Prozent auf 75,46 Euro nach.

