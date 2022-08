Rheinmetall und General Motors kooperieren bei LKW-Projekt der US Army - Aktie dennoch leichter

Über die US-Tochter Rheinmetall Vehicles ist der deutsche Rüstungskonzern und Autozulieferer eine strategische Kooperation mit GM Defense LLC eingegangen, um sich am Vorhaben "Common Tactical Truck (CTT)" der US Army zu beteiligen. Das CTT-Programms ziel darauf ab, eine Ersatzplattform für die Familie schwerer taktischer Fahrzeuge der US Army zu finden.

Die US Army geht laut Mitteilung davon aus, dass sie mehrere Prototyp-Projekte durchführen wird, bevor sie die Entscheidung zur Erstproduktion trifft. Insgesamt könnte das Vorhaben etwa 5.700 Fahrzeuge im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar umfassen. Eine Ausschreibung für die erste Phase wurde Ende Juni veröffentlicht, die Auftragsvergabe wird für Dezember 2022 erwartet.

GM Defense ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von General Motors (GM).

Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,13 Prozent im Minus bei 174,25 Euro. Für das GM-Papier geht es derweil an der NYSE 1,64 Prozent abwärts auf 38,35 US-Dollar.

