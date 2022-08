Rheinmetall-Aktie findet zurück zu alter Stärke

Im frühen Handel stiegen sie mit 188,50 Euro auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen. Zuletzt gewannen sie vorne im MDAX 4,5 Prozent auf rund 187 Euro.

Risiken für die Autosparte ließ Rheinmetall in der vergangenen Woche etwas vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung blicken. Am Gewinnausblick änderten die Düsseldorfer aber nichts. Treiber ist nach wie vor das Rüstungsgeschäft angesichts der von der Bundesregierung nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgerufenen Zeitenwende.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images, nitpicker / Shutterstock.com