Grüne warnen vor 'unzähligen neuen Gaskraftwerken'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaschutz-Pläne von CDU/CSU und SPD stoßen bei der Grünen-Fraktion auf Ablehnung. Die erwarteten Koalitionspartner riskierten die deutschen Klimaziele, sagte die Abgeordnete Julia Verlinden der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Warnung vor Gas-Renaissance

"Unter CDU und SPD könnten Gas und die gutverdienende Fossil-Lobby eine Renaissance erleben. Schwarz-Rot legt eine verstörende Obsession für klimaschädliches Erdgas an den Tag und missachtet die Klimakrise", kritisierte Verlinden. So sollten "unzählige neue Gaskraftwerke" gebaut werden, ohne einen verpflichtenden Umstieg auf Wasserstoff. Sie warnte vor Bohrungen in der Nähe des empfindlichen Ökosystems Wattenmeer.

Laut Koalitionsvertrag will Schwarz-Rot "langfristige, diversifizierte, günstige Gaslieferverträge mit internationalen Gasanbietern" ermöglichen. Verlinden fürchtet, dahinter könnten sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin verbergen. Dies könne Deutschland abhängig machen und seine Sicherheit bedrohen.

Gasheizungen bald unbezahlbar?

Verlinden wandte sich auch gegen das geplante Aus für das Heizungsgesetz. "Das wäre nichts anderes als eine Einladung, weiter auf fossile Gasheizungen zu setzen. Dabei ist klar, dass diese bald unbezahlbar werden." Sie sprach von einer Kostenfalle. Der CO2-Preis, der Heizen und Tanken teurer macht, soll in den kommenden Jahren steigen./hrz/DP/zb