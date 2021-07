Britische Aufsicht: AstraZeneca darf Alexion übernehmen - AstraZeneca-Aktie leichter

Die Competition and Markets Authority (CMA) erklärte, sie habe auf Grundlage der ihr vorliegenden Informationen beschlossen, die im Dezember 2020 vereinbarte Transaktion nicht einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

AstraZeneca will Alexion mit Sitz in Boston für 39 Milliarden Dollar in bar und in Aktien übernehmen und so sein Angebot für die Behandlung von seltenen Krankheiten erweitern.

Von Adria Calatayud

In London gibt die AstraZeneca-Aktie derzeit 0,65 Prozent ab auf 87,02 britische Pfund.

LONDON (Dow Jones)

