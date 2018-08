Analyst sieht bei Billionen-Dollar-Unternehmen Apple noch Luft nach oben

Bei einigen Investoren lässt das Überschreiten der sagenhaften Billionen-Marke durch Apple die Alarmglocken schrillen. Sie befürchten, dass es sich hierbei um eine Blase handeln könnte, die bald platzt. Doch Finanz-Analyst Andres Cardenal hat sich die Fundamentaldaten etwas näher angeschaut und hält solche Sorgen für unbegründet.

In einem Beitrag auf der Internetseite "Seeking Alpha" betonte Cardenal, dass die Größe eines Unternehmens und seine Bewertung zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. So sei Apple zwar das nach Marktkapitalisierung wertvollste US-Unternehmen, jedoch sei die Aktie angesichts der finanziellen Qualität ziemlich angemessen bewertet.

Gute Ergebnisse bei Apple

Zum einen lasse Apple auf der Ergebnisseite kaum etwas zu wünschen übrig: So steigerte der iPhone-Hersteller im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 seinen Gewinn je Aktie um 40 Prozent auf 2,34 US-Dollar. Damit seien die Analystenschätzungen um 16 Cent übertroffen worden. Auch der Umsatz wuchs gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal kräftig, und zwar um 17 Prozent auf 53,3 Milliarden Dollar.

Sehr gute Finanzlage

Zum anderen sei die Cash-Position des iKonzerns sehr stark. So sei der operative Cash-Flow in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 19,4 Prozent auf 57,9 Milliarden Dollar geklettert. Damit verfügte Apple per 30. Juni über einen Netto-Cashbestand in Höhe von 129,1 Milliarden Dollar.

Dies komme den Aktionären sehr zugute. Allein im vergangenen Quartal flossen 25 Milliarden Dollar an sie zurück.

Attraktive Bewertung

Trotzdem sei die Bewertung von Apple für Investoren ziemlich attraktiv, wenn man die gute finanzielle Performance des Konzerns bedenke, erklärt Cardenal. Wie der Analyst erläuterte, rechnen Wall Street-Analysten durchschnittlich mit einem Gewinn je Aktie von 11,73 Dollar im laufenden und 13,53 Dollar im kommenden Geschäftsjahr. Unter dieser Annahme ergebe sich für die beiden Jahre ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (forward price to earnings) von 18 bzw. 15.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine der bekanntesten fundamentalen Kennzahlen. Es berechnet sich aus dem Verhältnis des aktuellen Aktienkurses zum erwirtschafteten Gewinn je Aktie. Dabei gilt, dass ein niedriges KGV positiv gewertet werden kann.

Zur besseren Einordnung eignet sich ein Vergleich mit anderen Tech-Größen: Im Jahr 2017 belief sich etwa das KGV von Facebook auf 29, von Amazon auf 261, von Netflix auf 155 und von der Google-Mutter Alphabet auf 30. Damit schnitten die übrigen FAANG-Aktien deutlich schlechter ab, als Apple, die auch schon in 2017 mit 17 auf ein relativ niedriges KGV kamen.

Redaktion finanzen.net

