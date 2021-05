Deutsche Bank-Führung geht selbstbewusst in die Hauptversammlung - Aktie in Grün

Schon vor der Online-Hauptversammlung des Frankfurter DAX -Konzerns an diesem Donnerstag (09.00 Uhr) berichtete Konzernchef Christian Sewing von weiterhin gut laufenden Geschäften im zweiten Quartal. Nach zwei Nullrunden dürfen die Anteilseigner für das laufende Geschäftsjahr auch wieder auf eine Dividende hoffen.

Aufsichtsratschef Paul Achleitner sieht Deutschlands größtes Geldhaus auf einem Pfad zu "nachhaltiger Profitabilität". Für den seit 2012 amtierenden Chefkontrolleur ist es die vorletzte Hauptversammlung im Amt: Mit der Hauptversammlung 2022 soll Schluss sein.

Bei der Suche nach seinem Nachfolger lässt sich Achleitner nicht in die Karten schauen. "Es wird zu gegebener Zeit einen Vorschlag des Nominierungsausschusses geben", sagte der Österreicher, der im Mai 2022 aufhören will, bei der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag. Darüber hinaus werde er nichts dazu sagen. Im Juli 2020 habe er die Leitung des Nominierungsausschusses, der wichtige Personalentscheidungen fällt, bereits abgegeben. Damit solle ein geordneter Suchprozess ermöglicht werden. Vorzeitig aufhören will Achleitner nicht. "Ich beabsichtige, bis zum Ende meiner Amtszeit meiner Aufgabe entsprechend gerecht zu werden."

Als möglicher Achleitner-Nachfolger wird immer wieder Deutsche Börse-Chef Theodor Weimer gehandelt, der seit vergangenem Mai Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank ist. Auch der ehemalige Volkswagen-Finanzvorstand Frank Witter, der sich auf der diesjährigen Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat stellt, gilt als möglicher Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz.

Aktionärsvertreter kritisieren Bonussprung bei Deutscher Bank

Der kräftige Anstieg der Boni bei der Deutschen Bank stößt Aktionären des Geldhauses sauer auf. "Die variablen Vergütungen sind 2020 um 29 Prozent gestiegen. Das ist zu viel in einem Jahr, in dem die Bank gerade einmal eine Milliarde Euro vor Steuern verdient hat", kritisierte Andreas Thomae von Deka Investment anlässlich der Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax(DAX 30)-Konzerns am Donnerstag. "Die Bank hat sich operativ deutlich verbessert, aber die Auszahlung der Boni sollte sich am tatsächlich erwirtschafteten Gewinn orientieren und kein Vorschuss auf die Zukunft sein."

Nach dem ersten Nettogewinn seit 2014 hatte Deutschlands größtes Geldhaus die Summe der variablen Vergütung im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf 1,9 Milliarden Euro erhöht. Die Vergütung des Deutsche-Bank-Vorstands stieg von 36 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 50 Millionen Euro - und das, obwohl das Führungsteam auf einen Teil der Bezüge verzichtete, um angesichts der Belastungen infolge der Corona-Pandemie ein Zeichen zu setzen.

Es gebe bei der Deutschen Bank seit Jahren "ein eklatantes Missverhältnis zwischen Boni und Dividenden", bemängelte Alexandra Annecke, Fondsmanagerin bei Union Investment. "Auch der Vorstand der Deutschen Bank wird im Vergleich zu anderen europäischen Banken überdurchschnittlich entlohnt, während die Profitabilität unterdurchschnittlich ist." Der Aufsichtsrat müsse "endlich dafür sorgen, dass die Höhe der Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zur Wertschaffung für die Aktionäre steht", forderte Annecke.

Deutsche-Bank-Chef: Unser Fokus liegt auf dem Konzernumbau

Für die Deutsche Bank stehen Fusionen oder Übernahmen derzeit nicht an erster Stelle.

"Unser Hauptaugenmerk ist und bleibt die erfolgreiche Umsetzung unserer Transformation bis 2022", sagte Bankchef Christian Sewing bei der virtuellen Hauptversammlung auf die Frage eines Aktionärs, ob in den kommenden fünf Jahren ein erneuter Anlauf für eine Fusion mit der Commerzbank zu erwarten sei. Ein solcher Plan wurde im Frühjahr 2019 nach einer mehrwöchigen Prüfung begraben.

Wichtig sei, dass eine mögliche Transaktion in der Zukunft aus finanzieller Sicht attraktiv sei für die Aktionäre, fügte Sewing hinzu. Die Deutsche Bank steckt derzeit noch in einem Konzernumbau, dem weltweit 18.000 Jobs zum Opfer fallen.

Deutsche Bank - Virtuelle HV kostet rund ein Viertel weniger als sonst

Durch die Verlagerung der Hauptversammlung ins Internet spart die Deutsche Bank mehr als eine Million Euro.

Das diesjährige Aktionärstreffen, das wegen der Pandemie erneut nur virtuell stattfindet, koste das Institut wie im Jahr zuvor rund drei Millionen Euro, sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner am Donnerstag. 2019, als das Aktionärstreffen noch wie sonst üblich in der Frankfurter Festhalle stattgefunden hatte, hatten sich die Kosten auf rund 4,5 Millionen Euro belaufen.

