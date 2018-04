JPMorgan: Aktienmarkt steigt bis Ende 2018 um 10 Prozent

Die Bedenken, die momentan gegenüber dem Aktienmarkt bestehen, sind nicht unbegründet. Geprägt von Turbulenzen ging das erste Quartal dieses Jahr zu Ende und auch die Eröffnung des zweiten Quartals lief nicht gerade glanzvoll ab. Anfang April sei es zur schlechtesten zweiten Quartalseröffnung seit der Großen Depression gekommen, schreibt CNBC. Gründe hierfür waren vor allem die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China, die Besorgnis vor steigenden Zinsen und der Datenskandal bei Facebook , der die Tech-Werte absacken ließ.

Unternehmensgewinne und globales Wachstum

Doch Peters lässt sich nicht von diesen Ängsten anstecken und zeigt sich überzeugt, dass der Aktienmarkt sich im weiteren Jahresverlauf erneut prächtig entwickeln wird. Da das globale Wachstum und die Unternehmensgewinne auf einem Höhenflug seien, stehe der positiven Marktentwicklung nichts im Weg. Denn für Investoren seien vor allem die Unternehmensgewinne der Hauptgrund dafür, in den Markt zu vertrauen - dem tue auch die Korrektur im Februar und Anfang April keinen Abbruch.

Die Unternehmensgewinne seien auch im ersten Quartal dieses Jahres wieder "ziemlich stark" ausgefallen, behauptet Peters. Dies werde man auch an den Quartalszahlen sehen, so die Expertin. "Natürlich gibt es immer das Risiko, dass die Aktienmärkte fallen könnten", so Peters gegenüber CNBC, vor allem, wenn das Konjunkturbild zusammenbreche. Die Investmentstrategin wirft auch die Möglichkeit auf, dass die Investoren dann die Wertermittlung infrage stellen könnten, die momentan allerdings angemessen erscheint.

Von FAANG-Aktien zu Halbleitern

Die Tech-Werte stellen für JPMorgan laut Peters einen der wichtigsten Sektoren dar. Allerdings bleibt auch JPMorgan von dem Datenskandal, bei dem die Analysefirma Cambridge Analytica unrechtmäßig an Daten von 87 Millionen Facebooknutzern kam, nicht unbeeinflusst.

Statt sich nur auf die FAANG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google) zu fokussieren, hat die US-Bank nun auch andere Bereiche für sich entdeckt, in denen sie großes Wachstumspotenzial sieht. Diese die konjunkturabhängiger und werden weniger von möglichen Regulierungen berührt. Hierzu zählt Peters beispielsweise den Bereich der Halbleiter, der aus Cloud-Lösungen und Künstlicher Intelligenz einen Nutzen ziehen könnte.

Zehn-Prozent-Wachstum

Insgesamt prognostiziert Peters, dass der Aktienmarkt bis Ende dieses Jahres um zehn Prozent steigen wird. Sie spricht im Gespräch mit CNBC von "gesunden Erträgen", die Investoren von den weltweiten Aktienmärkten zurückbekommen. Allerdings lässt sie auch die vorherrschende Volatilität nicht unerwähnt. Es gebe einen gewaltigen Anstieg der Volatilität im Vergleich zum relativ ruhigen letzten Jahr.

Aus diesem Grund hebt sie hervor, dass von dem vorausgesagten Zehn-Prozent-Wachstum nur ein Teil der Investoren komplett profitiert. Wer in Risiko- oder Wagnisgeschäfte einsteige, werde dieses Jahr eine geringere Rendite als zehn Prozent erhalten.

Investoren dürften gespannt auf die Quartalszahlen von JPMorgan warten und interessiert beobachten, ob sich der Markt dieses Jahr tatsächlich so positiv entwickeln wird.

Theresa Rauffmann / Redaktion finanzen.net

