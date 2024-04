Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus

Kursentwicklung

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsende.

Der NASDAQ Composite schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 16.396,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,107 Prozent stärker bei 16.397,05 Punkten in den Handel, nach 16.379,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 16.490,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16.327,89 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 01.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16.274,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15.011,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 12.221,91 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,04 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16.538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 18,04 Prozent auf 4,45 CAD), Ultralife Batteries (+ 13,05 Prozent auf 9,96 USD), Landec (+ 9,04 Prozent auf 5,79 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 7,73 Prozent auf 4,04 USD) und AXT (+ 4,79 Prozent auf 4,81 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-17,20 Prozent auf 0,08 USD), Atrion (-11,81 Prozent auf 408,80 USD), AmeriServ Financial (-10,38 Prozent auf 2,33 USD), Sangamo Therapeutics (-9,34 Prozent auf 0,61 USD) und Computer Programs and Systems (-8,68 Prozent auf 8,42 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 15.043.662 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,898 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net