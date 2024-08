Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt schlussendlich

Marktbericht

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,51 Prozent höher bei 16.745,30 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,141 Prozent auf 16.636,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16.660,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 16.789,22 Punkte, das Tagestief hingegen 16.574,57 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 6,57 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.429,29 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16.346,26 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 13.722,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 13,40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.477,57 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Computer Programs and Systems (+ 24,46 Prozent auf 12,57 USD), TransAct Technologies (+ 15,20 Prozent auf 4,32 USD), Innodata (+ 13,28 Prozent auf 18,55 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,35 Prozent auf 1,02 USD) und Akamai (+ 10,86 Prozent auf 101,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cutera (-32,13 Prozent auf 0,76 USD), inTest (-11,75 Prozent auf 6,76 USD), 3D Systems (-8,86 Prozent auf 2,47 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8,84 Prozent auf 4,95 USD) und Nektar Therapeutics (-8,26 Prozent auf 1,11 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.235.710 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

