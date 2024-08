Handel in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

S&P 500-Performance

Mit dem S&P 500 geht es am Nachmittag abwärts.

Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,98 Prozent leichter bei 5.565,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 45,661 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,317 Prozent stärker bei 5.638,67 Punkten, nach 5.620,85 Punkten am Vortag.

Bei 5.563,54 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.643,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,151 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, stand der S&P 500 noch bei 5.564,41 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, bei 5.307,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4.387,55 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 17,35 Prozent zu Buche. Bei 5.669,67 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Franklin Resources (+ 3,54 Prozent auf 20,48 USD), Gap (+ 2,42 Prozent auf 24,09 USD), CenterPoint Energy (+ 2,12 Prozent auf 26,70 USD), Regions Financial (+ 1,79 Prozent auf 22,18 USD) und Host Hotels Resorts (+ 1,74 Prozent auf 17,22 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-33,33 Prozent auf 0,02 USD), Advance Auto Parts (-15,91 Prozent auf 52,07 USD), First Republic Bank (-15,79 Prozent auf 0,02 USD), Moderna (-4,50 Prozent auf 82,75 USD) und Tesla (-4,08 Prozent auf 214,17 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32.658.417 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,089 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.net