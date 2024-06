Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Hannover Rück im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 234,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 234,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 235,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 232,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 235,20 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 46.103 Aktien.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 184,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 27,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,97 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 245,33 EUR.

Am 14.05.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,42 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

