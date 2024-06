Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 234,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 234,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 234,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,20 EUR. Zuletzt wechselten 846 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,35 EUR am 08.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 21,39 Prozent sinken.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,98 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,45 Mrd. EUR eingefahren.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,46 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Nachmittag Gewinne