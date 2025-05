Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 279,20 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 279,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 278,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 278,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.751 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,80 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 25,18 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 299,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,62 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 20,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

