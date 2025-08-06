DAX23.952 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1685 +0,2%Öl67,33 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Donnerstagvormittag im Aufwind

07.08.25 09:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 2,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberger Druckmaschinen AG
2,20 EUR -0,02 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Heidelberger Druckmaschinen legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 2,20 EUR. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.389 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,81 EUR. 28,02 Prozent Plus fehlen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie damit 159,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bei 2,25 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Heidelberger Druckmaschinen zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 466,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 403,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Heidelberger Druckmaschinen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,140 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
31.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
21.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
11.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
05.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
