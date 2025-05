Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 69,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 69,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 69,38 EUR. Bei 69,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 165.661 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,89 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.04.2025 auf bis zu 66,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 4,60 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

