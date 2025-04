Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 66,54 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 66,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 67,56 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,44 EUR ab. Bei 67,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 186.985 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 66,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,78 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 84,21 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Henkel vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße