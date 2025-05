HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT legt am Freitagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 69,55 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 69,55 EUR. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 69,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,70 EUR. Bisher wurden heute 245.137 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 60,78 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,658 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 62,00 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 863,00 Mio. EUR im Vergleich zu 711,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

