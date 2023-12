HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 23,52 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 23,52 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 23,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,04 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 204.938 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 37,54 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 37,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,70 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 13,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 32,33 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

