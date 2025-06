HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteuert sich am Donnerstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 94,20 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 94,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 95,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.731 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 15,61 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,632 EUR. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 75,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 395,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

