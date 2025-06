HENSOLDT Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von HENSOLDT

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 90,75 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 90,75 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 90,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 95,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 360.622 HENSOLDT-Aktien.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 69,94 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,632 EUR aus. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 75,40 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 395,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

