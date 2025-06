Notierung im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Vormittag fester

13.06.25 09:24 Uhr

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 96,70 EUR.

Das Papier von HENSOLDT legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 96,70 EUR. Bei 99,35 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.231 HENSOLDT-Aktien umgesetzt. Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 71,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,632 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 395,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 329,00 Mio. EUR umgesetzt. HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. fallen: Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt: NATO beschließt größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT dennoch in Rot: Nato will Verteidigungsfähigkeiten extrem ausbauen

