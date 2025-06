HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 94,55 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 94,55 EUR zu. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,35 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,10 EUR. Bisher wurden heute 330.109 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 15,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,632 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,40 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 395,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

