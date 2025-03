HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 67,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 67,45 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 67,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 66,50 EUR. Bei 67,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.696 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 147,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,20 EUR.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

