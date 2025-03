HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 70,75 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 70,75 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 71,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.039.671 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 75,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 7,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 61,44 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,400 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,20 EUR.

Am 06.11.2024 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,74 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,49 EUR je Aktie belaufen.

