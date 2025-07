HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 103,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 103,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 104,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.948 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 73,54 Prozent sinken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 07.05.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,06 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

