HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Donnerstagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 101,90 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 101,90 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 102,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 101,50 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 168.286 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 73,23 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,626 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,60 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 07.05.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 395,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Am 30.07.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

