HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die HENSOLDT-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 74,25 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die HENSOLDT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 74,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 75,65 EUR. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 73,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.180 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 75,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 2,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Abschläge von 63,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,20 EUR.

HENSOLDT gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

