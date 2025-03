HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 77,75 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 77,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 81,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 2.033.329 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 64,91 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 06.11.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

