HENSOLDT Aktie News: Bullen treiben HENSOLDT am Mittag an

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 79,90 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 7,7 Prozent im Plus bei 79,90 EUR. Bei 80,15 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 75,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 932.696 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 80,15 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 0,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 192,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,20 EUR an.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,74 Prozent zurück. Hier wurden 528,00 Mio. EUR gegenüber 711,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,49 EUR fest.

