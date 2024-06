HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Mittag fester

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 33,72 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 33,72 EUR. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 34,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.511 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 30,78 Prozent wieder erreichen.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,548 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 41,38 EUR angegeben.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte HENSOLDT am 26.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt am Nachmittag im Minus