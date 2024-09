HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,18 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 28,18 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 28,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.975 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 44,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 58,20 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2023 (23,34 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,18 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,535 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,50 EUR.

Am 26.07.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 520,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 388,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

