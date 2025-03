HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag massiv unter Druck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 9,5 Prozent bei 71,00 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 9,5 Prozent auf 71,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 69,55 EUR. Bei 79,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.233.312 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 711,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 528,00 Mio. EUR.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,49 EUR je Aktie.

