HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 92,90 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 92,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 94,00 EUR. Mit einem Wert von 92,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 138.876 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 70,64 Prozent sinken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,632 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 83,60 EUR angegeben.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT -0,13 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,06 Prozent auf 395,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

