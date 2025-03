HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 67,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 67,75 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,30 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.875.388 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gewinne von 19,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 148,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Am 06.11.2024 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT 0,55 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 528,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 711,00 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie dennoch unter Druck: HENSOLDT rüstet sich für Finanzpaket - Weitere Stellen geplant

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsende in Rot

Handel in Frankfurt: MDAX schließt mit Verlusten