HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Montagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 95,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 09:07 Uhr 2,0 Prozent. Bei 95,95 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,80 EUR. Zuletzt wechselten 38.504 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,45 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,60 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

