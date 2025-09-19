DAX23.495 -0,6%ESt505.443 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht
DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie
Aktienkurs aktuell

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Montagmittag

22.09.25 12:12 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Montagmittag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 97,60 EUR nach oben.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 97,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 98,10 EUR. Mit einem Wert von 94,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 266.700 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,58 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 72,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,626 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,60 EUR.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 549,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 520,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
