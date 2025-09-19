HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT legt am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 97,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 97,50 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 445.467 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR. Gewinne von 11,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,626 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,60 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 EUR je Aktie.

