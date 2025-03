HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Montagvormittag vor

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 68,65 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 68,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 69,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,10 EUR. Zuletzt wechselten 63.190 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 81,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 15,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 60,26 Prozent Luft nach unten.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 60,20 EUR.

HENSOLDT gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 528,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 711,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

